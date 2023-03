Frederik reikt voor eerste keer horloge van de koningin uit

De Deense kroonprins Frederik heeft woensdag het zogenoemde ‘Dronningens Ur’, het horloge van de koningin, uitgereikt. Het is voor het eerst dat de troonopvolger het befaamde klokje aan iemand overhandigt. Normaal gesproken doet koningin Margrethe dat, maar zij is nog herstellende van haar rugoperatie.

Dit jaar was de eer weggelegd voor Mads Karrebæk Mortensen, die tijdens zijn dienstperiode door de Deense Guard Company was aangewezen als de beste bewaker. De uitreiking vond plaats op de kazerne in Kopenhagen.

Bij de uitverkiezing voor het horloge van de koningin wordt onder meer gekeken naar goede militaire dienst en bewezen kameraadschap. Het horloge wordt sinds 1970 jaarlijks uitgereikt. Het was destijds ingevoerd vanwege de zeventigste verjaardag van koning Frederik IX. Toen Margrethe in 1972 koningin werd, veranderde de naam van de onderscheiding in het horloge van de koningin.