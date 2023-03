Frederik ziet klimaatministers in theater Kopenhagen

Kroonprins Frederik van Denemarken heeft maandag een ontmoeting gehad met verschillende klimaatministers van over de hele wereld. Zij kwamen in Kopenhagen bijeen om te praten over de komende klimaatconferentie COP28, die eind dit jaar in Dubai plaatsheeft.

In theater Skuespilhuset werd gekeken naar de resultaten van het klimaatbeleid van het afgelopen jaar en werd vast vooruitgekeken. Daarbij waren ongeveer vijftig politici en leiders uit de hele wereld aanwezig.

Mogelijk is ook het laatste rapport van het VN-klimaatpanel IPCC van maandag ter sprake gekomen. Daarin werd gesteld dat zelfs als de uitstoot van broeikasgassen drastisch vermindert in de komende jaren, het “waarschijnlijker” is dat de opwarming van de aarde in de nabije toekomst wél boven de 1,5 graad uitkomt dan dat dit niet gebeurt.