Grote vertraging in levering boek koning Frederik

De Deense boekhandel Saxo kan de grote vraag naar het boek van koning Frederik niet goed aan. Mensen die het boek hebben besteld, moeten langer wachten op hun exemplaar van Kongeord. Dat heeft de grote Deense onlineboekhandel in een mail aan klanten laten weten.

In het boek vertelt Frederik over zijn plannen voor het koningsschap. De komst van het boek was vooraf niet aangekondigd.

“Er is een uitzonderlijk grote vraag naar Kongeord, waardoor onze bezorgtijd niet zo precies is als dat we graag zouden willen”, laat de boekhandel in de mail aan klanten weten. Saxo krijgt de nieuwe druk naar verwachting 5 februari binnen, waardoor veel mensen tegen die tijd zo’n twee weken hebben moeten wachten.

De eerste 25.000 boeken van Kongeord waren na de eerste verkoopdag allemaal uitverkocht. De vraag was die dag zo groot dat bij onlineboekwinkel Saxo enige tijd 25 boeken per minuut werden verkocht.