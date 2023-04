Jarige Margrethe (83) toegezwaaid op balkon Amalienborg

De Deense koningin Margrethe is zondag ter ere van haar 83ste verjaardag toegezwaaid door duizenden Denen. Zij hadden zich even voor het middaguur verzameld voor de balkons van het Paleis van Christiaan IX, een van de vier paleizen van kasteel Amalienborg in Kopenhagen.

De jarige vorstin verscheen samen met haar kinderen de prinsen Frederik en Joachim, schoondochters en kleinkinderen op de balkons. De koninklijke familie zag ook hoe de koninklijke lijfwachten gekleed in rode gala-uniformen de grote wisseling van de wacht uitvoerden. Het was de tweede keer dat Margrethe weer in het openbaar verscheen sinds een rugoperatie begin maart. Afgelopen woensdag keek ze in Fredensborg al naar de traditionele fakkeltocht door de stad.

Het was voor het eerst in vijf jaar dat de vorstin zich met haar verjaardag weer op deze locatie liet zien. In 2022 en 2019 vierde zij haar verjaardag op paleis Marselisborg in Aarhus. In 2020 en 2021 was er vanwege de coronapandemie geen balkonscène.