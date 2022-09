Kinderen prins Joachim verliezen prins- en prinsestitel

De kinderen van de Deense prins Joachim zijn vanaf komend jaar hun titel van prins en prinses kwijt. De drie zoons en dochter van Joachim zijn dan alleen nog graaf en gravin van Monpezat, maakte het koningshuis van Denemarken woensdag bekend.

In 2008 werd al bekend dat in de toekomst alleen de eerstgeborenen van de troonopvolgers prins of prinses worden. Prins Christian, het eerste kind van kroonprins Frederik en diens vrouw kroonprinses Mary, mag zich volgens die regel zo noemen en zijn eerstgeborene en zo verder dus ook. De beslissing over Joachims kinderen moet volgens het hof “in deze context” worden gezien.

Koningin Margrethe van Denemarken heeft alleen Frederik en Joachim als kinderen. Kroonprins Frederik heeft naast Christian nog drie kinderen. Zij worden nog wel prins en prinses genoemd. Of dat ook gaat veranderen, is niet duidelijk.