Koningin Mary: vrede en vrijheid zijn nooit vanzelfsprekend

De Deense koningin Mary heeft stilgestaan bij het 75-jarig bestaan van de Deense binnenlandse strijdkrachten, Hjemmeværnet. Tijdens een bijeenkomst bij het Frihedsmuseet in Kopenhagen gaf de koningin een toespraak waarin ze het belang van de organisatie benadrukte.

Leden van de organisatie zijn op vrijwillige basis in dienst. Mary stelde in haar toespraak dat alle soldaten van de burgerwacht nodig zijn. “Niet in de laatste plaats nu we opnieuw te maken hebben met oorlog in Europa. De invasie in Oekraïne herinnert ons eraan dat vrede en vrijheid nooit vanzelfsprekend zijn, en de veiligheid van Denemarken en onze bondgenoten is belangrijker voor ons dan ooit”.

De koningin herinnerde ook de tijd dat ze zelf bij de Hjemmeværnet zat. “De opleiding heeft mij op veel vlakken uitgedaagd en ontwikkeld. Mijn vereisten waren misschien een beetje anders, maar toch voelde ik me al snel onderdeel van een toegewijde en competente gemeenschap”, zei Mary. “Ik wil de Hjemmeværnet bedanken en hen van harte feliciteren met het 75-jarig jubileum. Ik kijk er ook naar uit om in de toekomst soldaten in actie te ontmoeten in Denemarken en daarbuiten.”