Kritiek op vlucht van Deense ‘klimaatprins’ Frederik

In Denemarken hebben klimaatorganisaties boos gereageerd op het feit dat kroonprins Frederik, die zich doorgaans veel bezighoudt met het milieu, het vliegtuig heeft gepakt. Frederik reisde maandag vanuit Amalienborg naar een klimaatconferentie in Aalborg. Volgens de Deense krant BT was er wel vanuit Kopenhagen een lege auto 417 kilometer gereden om de kroonprins vanaf de luchthaven naar de conferentie te brengen.

De verkeersadviseur bij milieuorganisatie NOAH vindt het gek dat de kroonprins niet zelf met de auto is gekomen en dat er niet is nagedacht over meer klimaatvriendelijk vervoer. “Ze hadden kunnen kijken of hij de trein kon nemen en de auto mee kon nemen of hij had een mooie taxi kunnen reserveren om hem op te halen op het vliegveld.”

De organisatie noemt het hypocriet. “Het is schandalig dat we dit bij zo’n evenement zien. Het belooft zeker niet veel goeds voor de toekomst, maar het sluit helaas wel aan bij het feit dat het de rijksten zijn die het klimaat het meest belasten.”

Gedragsverandering

Ook een woordvoerder van klimaatorganisatie Council for Green Transition heeft kritiek op Frederik. Hij vindt dat het koningshuis het goede voorbeeld moet geven, zeker wanneer de leden zich wel vaak uitspreken over het onderwerp. “Dit incident laat zien dat er een gedragsverandering nodig is, ook bij het koninklijk huis.”

Een woordvoerder van het Deense koningshuis laat aan BT weten geen commentaar te geven op vervoerskeuzes omdat die als privé worden gezien. Wel zegt de communicatieafdeling dat er “altijd zorgvuldig wordt afgewogen” welk vervoermiddel het geschiktst is. Die keuze hangt af van onder meer de “de logistieke omstandigheden en de gevolgen voor het milieu, maar ook het tijdsverbruik, de financiën en andere programmaonderdelen van de dag”.