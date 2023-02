Kroonprins Frederik praat bij Rode Kruis over Turkije en Syrië

Kroonprins Frederik heeft maandag een bezoek gebracht aan het Rode Kruis in Kopenhagen. Daar kreeg hij uitleg over de inzet van de organisatie in de door de aardbevingen getroffen gebieden in Turkije en Syrië.

Op Instagram deelt het Deense hof foto’s van het gesprek. De kroonprins kreeg van secretaris-generaal Anders Ladekarl informatie over het werk van het Rode Kruis in het gebied en over de situatie na de aardbeving. Rampenmanager Bjarke Skaanning nam vanuit Turkije door middel van een videoverbinding deel, vanuit Syrië deed landenmanager Ravia Harribans hetzelfde.

Twee weken geleden werden Turkije en Syrië getroffen door aardbevingen die tot dusver tienduizenden mensen het leven hebben gekost. Verscheidene hulporganisaties, waaronder het Deense Rode Kruis, zijn te hulp geschoten. De organisatie ondersteunt onder meer bij het bieden van onderdak, gezondheidszorg en met noodpakketten.