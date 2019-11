Kroonprinses Mary van Denemarken is nog maar net terug uit Kenia, of ze heeft haar volgende reis alweer in haar agenda genoteerd. Van 2 tot 4 december brengt ze een bezoek aan Indonesië, zo maakte het Deense hof vrijdag bekend.

De reis staat voor een groot deel in het teken van Mary’s rol als beschermvrouwe van het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA). De vrouw van kroonprins Frederik bezoekt verschillende bijeenkomsten waar aandacht voor zaken als kindersterfte, moedersterfte en gelijke kansen voor vrouwen en mannen.

Tijdens het tweede deel van het bezoek staat zeventig jaar diplomatieke betrekkingen tussen Denemarken en Indonesië centraal. Mary gaat hiervoor onder meer naar de Borobudur, de grootste boeddhistische tempel ter wereld.

Mary maakt haar reis niet alleen. Ze wordt vergezeld door minister van Ontwikkelingssamenwerking Rasmus Prehn.