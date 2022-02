Kroonprinses Mary moest wennen aan rol als royal

Kroonprinses Mary heeft even moeten wennen aan haar rol als lid van het Deense koningshuis. In een interview met de Financial Times ter ere van haar 50e verjaardag komende zaterdag vertelt ze over hoe haar leven veranderde toen ze zich in 2003 verloofde met kroonprins Frederik.

Inmiddels is de van oorsprong Australische kroonprinses alweer zeventien jaar getrouwd met de kroonprins en hebben ze vier kinderen, maar toen Mary een relatie met hem kreeg moest ze wel wennen aan bepaalde dingen. Zo moest ze de manier waarop ze zich kleedde veranderen. “Het werd me al in het begin duidelijk dat er verwachtingen waren over hoe je je moet kleden en wat de correcte kleding is voor een evenement”, vertelt ze. “Dat was behoorlijk beangstigend voor me. Ik was een meisje van de T-shirts en korte broeken dat erom bekend stond op blote voeten rond te lopen.”

Ook merkte Mary verschillen tussen Denen en Australiërs en had ze het gevoel dat ze soms te “direct” was. “Ik heb heel lang moeten zoeken tot ik wist wat het woord alstublieft in het Deens was.”

Inmiddels is de kroonprinses gewend aan haar leven als royal en is ze blij met de vrijheid die ze desondanks heeft. “Denen zijn er trots op dat hun koningshuis zich vrij kan bevinden in de samenleving. Daardoor wordt je persoonlijke ruimte ook gerespecteerd. Als ik Kopenhagen in ga om uit eten te gaan of naar de bioscoop te gaan met mijn kinderen dan krijgen we daar de ruimte voor.”