Margrethe op verjaardag weer aan het werk en op balkon te zien

De Deense koningin Margrethe laat zich op haar 83e verjaardag op 16 april voor het eerst in vijf jaar tijd weer zien vanaf het balkon van paleis Amalienborg in Kopenhagen. Het is die zondag bovendien de eerste dag waarop de vorstin weer aan het werk gaat na haar rugoperatie in februari, maakte het hof donderdag bekend.

Vorig jaar verbleef Margrethe, net als in 2019, in paleis Marselisborg in Aarhus. Tijdens de coronapandemie in 2021 en 2020 vierde de koningin haar verjaardag vanwege de restricties in besloten kring. Dit jaar zal de vorstin zich rond het middaguur laten zien op het balkon van paleis Amalienborg waar het volk naar haar kan zwaaien. De koninklijke garde zal kort daarvoor, gekleed in rode gala-uniformen, een wisseling van de wacht uitvoeren.

Het hof laat verder weten dat het herstel van Margrethe voorspoedig verloopt, maar dat de koningin de komende maanden een aantal belangrijke taken nog niet kan uitvoeren.