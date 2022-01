Nieuwe foto’s van Deense prinses Athena op 10e verjaardag

Prinses Athena van Denemarken is maandag tien jaar oud geworden. In het kader van de feestelijke dag heeft het Deense hof op sociale media een set nieuwe foto’s gedeeld.

Het jongste kind van prins Joachim en zijn vrouw Marie vier haart verjaardag in Parijs, waar het gezin momenteel woont. Joachim volgt daar de hoogste Franse militaire managementopleiding aan de École Militaire.

De foto’s zijn gemaakt door haar moeder, prinses Marie. Daarop zit Athena met haar hond, die half in beeld is, op de grond. Het zusje van de 11-jarige Henrik draagt een rood vestje en lacht in de camera.