Opnieuw duurzame medaille voor Deense Royal Run

Kroonprins Frederik van Denemarken heeft dinsdag de medailles van de aanstaande Royal Run gepresenteerd. Op Instagram toont de oudste zoon van koningin Margrethe dat het aandenken voor de jaarlijkse hardloopwedstrijd dit jaar een paars-witte kleur heeft.

Net als vorig jaar zijn de medailles duurzaam gefabriceerd. Het eremetaal is gemaakt van gerecyclede acrylplaten en het lint van gerecyclede plastic flessen.

De Royal Run vindt volgende maand op tweede pinksterdag plaats in verschillende Deense steden. Het evenement werd oorspronkelijk eenmalig georganiseerd ter ere van de vijftigste verjaardag van de kroonprins in 2018. Vanwege het succes keerde de wedstrijd daarna terug. Dit jaar is de vijfde editie.

Ook Frederik trekt dit jaar weer zijn hardloopschoenen aan. Hij loopt zijn kilometers in achtereenvolgend Aabenraa, Herning en Kopenhagen.