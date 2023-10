Paleis Christiansborg klaar voor galadiner prins Christian

Het paleis Christiansborg in het centrum van de Deense hoofdstad Kopenhagen is klaar voor de festiviteiten van zondag, de dag waarop troonopvolger prins Christian 18 jaar wordt. Op Instagram deelt het Deense hof zaterdagavond foto’s van de laatste voorbereidingen voor het galadiner. Christian is de oudste zoon van de Deense kroonprins Frederik en zijn vrouw prinses Mary.

“De laatste details vallen op hun plaats”, schrijven de Denen bij een foto van een kroonluchter. Op een volgende foto legt iemand de laatste hand aan het dekken van een tafel in de Ridderzaal met “historisch zilver, glas en porselein”. Bij een grote bos rode bloemen, meldt het hof dat “de geur van verse bloemen zich in het kasteel verspreidt”.

Op een van de foto’s is ook een grote camera te zien, want de festiviteiten zijn de hele dag live te volgen op de Deense publieke omroep DR. Die begint om 10.00 uur met een registratie van de balkonscène bij kasteel Amalienborg en zal later op de dag ook de aankomst van de gasten voor het galadiner in Christiansborg vastleggen. Ook het galadiner zelf wordt live uitgezonden. Vanuit een studio bij het kasteel leveren presentatoren commentaar op de gebeurtenissen en worden er gasten geïnterviewd.

Het galadiner gaat zondag om 17.00 uur van start. Aanwezig zijn de koninklijke familie, de jongere leden van verschillende Europese koningshuizen en een groep geselecteerde 18-jarige inwoners van Denemarken. “De genodigden weerspiegelen de generatie van prins Christian zelf”, aldus het Deense hof.