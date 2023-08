Zelensky en vrouw lunchen met Margrethe, Frederik en Mary

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky en zijn vrouw Olena Zelenska hebben maandag een lunch met koningin Margrethe, kroonprins Frederik en kroonprinses Mary van Denemarken. De Oekraïners brengen een officieel bezoek aan het land. Zelensky was afgelopen weekend ook al kort in Nederland.

De lunch vindt plaats op Slot Christianborg in Kopenhagen, maakte het Deense hof op de website bekend. Het gezelschap krijgt geroosterde heilbot, kreeft en cantharellen voorgeschoteld. Daarna is er koffie met slagroombroodjes en wordt er geproost met rosé die afkomstig is uit de wijngaard van de residentie van de Deense koninklijke familie in het wijndistrict Cahors in Zuid-Frankrijk.

Zondag hadden Zelensky en zijn vrouw op vliegbasis Skrydstrup al een korte ontmoeting met kroonprinses Mary. Tijdens een persconferentie werd toen duidelijk dat de Denen negentien F-16 straaljagers schenken aan Oekraïne. Bij zijn bezoek aan Nederland werd bekend dat Zelensky ook een aantal F-16 gevechtsvliegtuigen van Nederland krijgt.