Duitse politie al druk met bezoek Harry en Meghan in september

De politie in Düsseldorf is zich volgens de Rheinische Post al aan het voorbereiden op de komst van prins Harry en zijn vrouw Meghan volgende maand. Op 6 september doet het stel de Duitse stad aan om alvast vooruit te blikken op de Invictus Games die daar volgend jaar worden gehouden.

Tijdens het bezoek zullen Harry en Meghan “vergezeld worden door de politie”, zegt een politiewoordvoerder tegen de krant. Verdere details worden niet gegeven. Behalve beveiliging zou het ook gaan om verkeersmaatregelen zoals wegblokkades. Het is de eerste keer dat de Invictus Games, het door prins Harry geïnitieerde sportevenement voor gewonde militairen, plaatsvinden in Duitsland.

De Sussexes komen in de middag aan in Düsseldorf, is op te maken uit het programma. Na een receptie in het stadhuis, waar Harry een toespraak houdt, volgt een boottocht over de Rijn naar de Merkur Spiel-Arena. Daar wordt een persconferentie gehouden waar Harry ook spreekt. Waarschijnlijk vertrekken Harry en Meghan nog dezelfde avond naar Engeland, waar ze twee dagen later in Londen aanwezig zijn bij de WellChild Awards.

Gewapende beveiligers

In het Verenigd Koninkrijk krijgt Harry, in tegenstelling tot in Düsseldorf, geen politiebeveiliging. De rechter in zijn geboorteland besloot daartoe nadat hij zijn koninklijke taken neerlegde en naar de Verenigde Staten verhuisde. Daar huren Harry en Meghan zelf gewapende beveiligers in.

Tijdens zijn verblijf in Nederland werd de Britse prins ook beveiligd. Toen hij in Den Haag de Invictus Games bezocht, werd hij begeleid door de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) en in een gepantserde auto vervoerd. De DKDB hoort bij de Landelijke Eenheid van de politie in Nederland en verzorgt ook onder meer de beveiliging van koning Willem-Alexander, koningin Máxima, bedreigde politici als Geert Wilders en diplomaten.