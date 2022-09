Edward bezoekt uitgezonden militairen in Estland en Duitsland

De Britse prins Edward heeft de afgelopen dagen doorgebracht in Estland en Duitsland. De jongste broer van koning Charles bracht in die landen onder meer een bezoek aan militairen die daar zijn uitgezonden.

Donderdag ging Edward in Estland langs bij het tweede bataljon van The Rifles in Camp Tapa. De prins draagt de titel van Royal Colonel van dat bataljon. In de avond bracht Edward ook een bezoek aan de Britse ambassade in de hoofdstad Tallinn. Daar bekeek de graaf van Wessex eerbetonen aan de deze maand overleden koningin Elizabeth. Hij bedankte het ambassadepersoneel en tekende er zelf ook het condoleanceregister.

Vrijdag reisde Edward naar het Duitse Paderborn, waar hij onder meer troepen van de Royal Wessex Yeomanry bezocht. In het gemeentehuis van de Duitse plaats ontmoette de jongste zoon van Elizabeth buurtbewoners en keek hij naar verschillende voorwerpen die verband hielden met bezoeken van de koningin aan de stad. Hij ondertekende tot slot ook het zogenoemde Gouden Boek van de stad, zoals Elizabeth en haar man prins Philip ook hadden gedaan bij hun bezoek in 1977.