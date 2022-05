Eerste privébeelden van een jonge Elizabeth gedeeld

In aanloop naar de documentaire Elizabeth: The Unseen Queen is alvast een aantal privévideo’s van de jonge koningin vrijgegeven. De eerste filmpjes en een aantal foto’s werden donderdagavond openbaar gemaakt door Buckingham Palace en de BBC. De 75 minuten durende documentaire over het leven van Elizabeth als prinses verschijnt zondag op de Britse zender en is gemaakt ter ere van het platina jubileum van de koningin.

De beelden die zijn gedeeld tonen onder anderen een Elizabeth die samen met haar jongere zusje prinses Margaret speelt op het landgoed van Balmoral in Schotland. Ook is er een foto te zien waarop ze met haar vader koning George VI met de labrador van de familie wandelt. Op een video is het drietal te zien tijdens een boottocht.

Voor de documentaire kreeg de BBC toegang tot honderden privévideo’s, gemaakt door onder anderen de koningin zelf, haar ouders en haar inmiddels overleden man, prins Philip. De makers van de documentaire hebben daarnaast geluisterd naar meer dan driehonderd toespraken van de koningin uit de afgelopen tachtig jaar.

BBC-redacteur Simon Young, betrokken bij de documentaire, zei eerder al vereerd te zijn dat de koningin “de BBC zulke ongekende toegang heeft gegeven” tot haar filmcollectie. “Deze documentaire biedt een uitzonderlijke blik op het persoonlijke leven van de koninklijke familie.”