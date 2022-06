7,5 miljoen Britten zien BBC-uitzending Trooping the Colour

Het BBC-verslag van Trooping the Colour is donderdag door 7,5 miljoen Britten bekeken. Het evenement markeerde de start van de feestelijkheden rond het platina jubileum van koningin Elizabeth. De kijkcijfers vielen op de eerste dag een beetje tegen, meldt de krant The Guardian.

Trooping the Colour was volgens BARB, het bureau dat de kijkcijfers in Groot-Brittannië meet, wel het best bekeken programma van donderdag, maar kijkcijferhits als Coronation Street en Britain’s Got Talent hadden niet echt te lijden onder de uitzendingen van de BBC; ze haalden ruim 4 miljoen kijkers.

Eerdere koninklijke gebeurtenissen werden veel beter bekeken. The Guardian haalt aan dat de begrafenis van prins Philip vorig jaar ruim 13 miljoen kijkers trok. De bruiloften van prins William en prins Harry trokken respectievelijk 26 miljoen en 18 miljoen kijkers.

Vrije dag en goed weer

Dat de kijkcijfers voor Trooping the Colour lager zijn dan die van andere koninklijke gebeurtenissen kan volgens The Guardian te maken hebben met het goede weer op donderdag. Bovendien hadden de Britten een extra vrije dag.

Naar het liveverslag van het aansteken van de bakens in het hele land keken donderdagavond zo’n 5 miljoen Britten. Tijdens de uitzending stak koningin Elizabeth zelf het belangrijkste baken aan bij Buckingham Palace.