Aandacht voor overlijden Elizabeth bij herdenking Oosterbeek

Bij de herdenking op de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek was zondag aandacht voor de overleden Britse koningin Elizabeth. De bijeenkomst begon met een minuut stilte. Een dag eerder werd dit ook gedaan bij de herdenking op de Ginkelse Heide in Ede.

Op de Airborne Begraafplaats liggen ruim 1750 militairen begraven, voornamelijk Britten, die om het leven kwamen tijdens de Slag om Arnhem. Zondag was de 78e herdenking. Na de coronabeperkingen was het de eerste niet-besloten herdenking waarvoor ondanks de regen veel belangstelling was. De bijeenkomst duurde vanwege het weer iets korter.

De Slag om Arnhem, in september 1944, maakte deel uit van de geallieerde bevrijdingsoperatie Market Garden. De operatie stokte omdat de geallieerden de brug over de Rijn bij Arnhem niet in handen konden krijgen.

Zaterdag werd in Ede ook al stilgestaan bij Operatie Market Garden. Zo’n 35.000 mensen, onder wie zeven hoogbejaarde Britse veteranen, kwamen naar de Airborne Luchtlandingen op de Ginkelse Heide. Een deel van luchtlandingen, de vrije val van het zogenoemde pathfinderpeloton van de Luchtmobiele Brigade, ging niet door vanwege de harde wind.