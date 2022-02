Amerikaanse site zegt sorry voor nepnieuws over dood Queen

De Amerikaanse website Hollywood Unlocked heeft zijn excuses aangeboden voor het plaatsen van nepnieuws over de dood van koningin Elizabeth. De site, die dinsdagavond op basis van bronnen meldde dat de Queen was overleden, noemt het woensdag op sociale media een “beschamende situatie” die was veroorzaakt door een stagiair.

Hollywood Unlocked schreef dat het levenloze lichaam van de 95-jarige vorstin dinsdag was aangetroffen voordat ze naar de bruiloft van Vogue-hoofdredacteur Edward Enninful zou gaan. Britse royaltyverslaggevers weerlegden het ‘nieuwsbericht’ al gauw. “Ik vind het vervelend jullie dit te moeten vertellen, maar zo wordt de dood van een vorst niet bekendgemaakt”, twitterde koningshuiskenner Marlene Koenig. Zij voegde eraan toe dat Elizabeth ook nooit naar de bruiloft van de hoofdredacteur zou gaan. “Ze gaat alleen naar bruiloften van familie.”

De website zegt woensdag dat het bericht over de dood van Elizabeth per ongeluk online is verschenen. “We werken er hard aan om te voorkomen dat zo’n fout nog een keer voorkomt. De stagiair was verkeerd ingelicht en publiceerde het conceptbericht per ongeluk.”

Hoewel het nieuws over de Queen niet klopt, voelt ze zich op dit moment niet helemaal fit. Elizabeth is besmet met het coronavirus en blies dinsdag vanwege “milde verkoudheidsklachten” enkele digitale afspraken af.