Associated Newspapers ‘teleurgesteld’ over uitspraak Meghan-zaak

Associated Newspapers, de uitgever van onder meer Mail on Sunday, is teleurgesteld over de uitspraak van het Britse hooggerechtshof van donderdag in de zaak over de privacy van Meghan, de vrouw van prins Harry. De uitgever overweegt opnieuw gerechtelijke stappen.

“Wij zijn ervan overtuigd dat een oordeel alleen kan worden gegeven op basis van bewijs dat tijdens een proces naar voren is gekomen, niet op basis van een samenvatting in een zwaar omstreden zaak als deze”, zegt een woordvoerder van Associated Newspapers in een verklaring die in handen is van verschillende Britse media. Ook zegt de uitgever te overwegen om opnieuw in beroep te gaan tegen de uitspraak.

Donderdag stelde een Britse rechter de hertogin van Sussex in het gelijk in een hoger beroep dat de kranten hadden aangespannen tegen een eerdere uitspraak. Toen werd vastgesteld dat die door het publiceren van een persoonlijke brief aan haar vader de privacy van de voormalige actrice hadden geschonden. In hun verweer zei de uitgeverij dat Meghan het zelf ook niet zo nauw nam met haar privacy, omdat ze vrienden en bekenden met de schrijver van een boek over haar leven had laten praten. De rechter oordeelde nu dat die twee zaken niets met elkaar te maken hebben. De kranten van Associated Newspapers moeten nu excuses maken aan de vrouw van prins Harry.