Auto van koningin Elizabeth geveild voor 132.000 pond

Een oude auto van koningin Elizabeth is afgelopen weekend voor meer dan het dubbele van de geschatte prijs geveild. De terreinwagen werd verkocht voor ruim 132.000 pond (omgerekend meer dan 151.000 euro), laat het Britse veilinghuis Iconic Auctioneers weten.

Het model is groen en komt uit 2004. De opbrengst werd van tevoren geschat op tussen de 50.000 en 60.000 pond.

De vorig jaar overleden koningin reed ook zelf in wagen. Zo zat ze onder meer in 2005 in de Range Rover tijdens de Royal Windsor Horse Show.