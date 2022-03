BBC schikt met privésecretaris prinses Diana

De voormalig privésecretaris van prinses Diana, Patrick Jephson, krijgt een schadevergoeding van de BBC naar aanleiding van de totstandkoming van het beroemde televisie-interview dat ze had voor het programma Panorama in 1995. De Britse omroep betaalt “een aanzienlijke bedrag” en heeft ook zijn excuses aangeboden.

Uit onafhankelijk onderzoek bleek vorig jaar dat door de BBC was verzwegen dat het gesprek met Diana was geregeld door valse informatie te verstrekken. De BBC erkent dat de situatie “ernstige schade” heeft berokkend aan Jephson en daarom een schikking met hem heeft getroffen. Een deel zal hij aan een goed doel schenken.

Het omstreden vraaggesprek was vorig jaar weer veel in het nieuws. Diana’s broer Charles Spencer claimde dat journalist Martin Bashir toentertijd heeft gelogen om haar vertrouwen te winnen om haar zo voor de camera’s van Panorama te krijgen. In het gesprek vertelde Diana uitvoerig over haar probleemhuwelijk met prins Charles, de zoon van koningin Elizabeth en troonopvolger. De politie deed zelf ook onderzoek naar de gang van zaken maar zag geen strafbare feiten.

Jephson stelt tegenover Britse media dat hij opgelucht is dat hij “dit pijnlijke hoofdstuk” eindelijk af kan sluiten.