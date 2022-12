Beelden van eerste verjaardag Archie gedeeld in documentaire

In de laatste drie afleveringen van de documentaire Harry & Meghan op Netflix zijn wederom nieuwe beelden gedeeld van hun oudste kind, de 3-jarige Archie. Zo is bijvoorbeeld te zien hoe het eerste verjaardagsfeestje van de zoon van prins Harry en Meghan was.

Op videobeelden is te zien hoe Meghan ballonnen opblaast voor de verjaardag van haar zoon. Samen bakken Harry en Meghan een taart. Op het feestje was ook de moeder van Meghan aanwezig. “Onze zoon vierde zijn eerste verjaardag en het was prachtig”, blikt Meghan terug.

De eerste verjaardag van Archie vierde het stel in Los Angeles. “Mijn familie wist niet dat we daar waren. Zij dachten dat we in Canada waren. Het heeft zes weken geduurd voor de pers ontdekte dat we daar niet waren”, zegt Harry.

In de laatste drie afleveringen zijn meerdere clips van Archie te zien. Zo stopt hij sinaasappels in een mand, maakt hij muffins samen met zijn moeder en voetbalt hij met zijn vader. In de eerste drie afleveringen werd Archie voor het eerst pratend en rennend in beeld gebracht. Lilibet (1), het jongere zusje van Archie, was niet te zien in de eerste drie afleveringen van de documentaire. In de laatste drie delen zijn wel beelden van haar getoond.