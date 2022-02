Besmette prins Charles zag deze week nog koningin Elizabeth

Prins Charles (73), die donderdag positief testte op het coronavirus, is eerder deze week nog in het bijzijn van zijn moeder koningin Elizabeth (95) geweest. Zij heeft geen symptomen, melden Britse media, maar de situatie wordt goed in de gaten gehouden.

Charles en Elizabeth zouden elkaar dinsdag hebben gezien, twee dagen voor Charles’ positieve testuitslag. Buckingham Palace wil geen uitspraken doen over de gezondheid van de koningin.

Woensdagavond waren Charles en Camilla samen op een gala van het British Asian Trust in het British Museum in Londen, waar de prins ook diverse handen schudde. Dinsdag deelde hij koninklijke onderscheidingen uit op Windsor Castle.

De prins van Wales zit nu in zelfisolatie. Camilla test vooralsnog negatief op het coronavirus. Beiden hebben drie vaccinaties gehad.

Voor Charles is het al de tweede keer dat hij corona heeft. Ook in maart 2020 liep hij het virus op, destijds met milde symptomen.