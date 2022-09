Beveiliger valt flauw naast kist Queen Elizabeth

Een van de beveiligers die rondom de kist van de overleden koningin Elizabeth staat, is in de nacht van woensdag op donderdag flauwgevallen. Op de livestream die de BBC tot de uitvaart uitzendt van de kist van de Queen in Westminster Hall was het incident te zien. Op sociale media delen veel mensen de beelden.

Te zien is hoe de beveiliger tijdens een wisseling van de wacht eerst wiebelt en vervolgens recht voorover valt. Hij landt op zijn gezicht. Politieagenten snellen toe en dan gaat het beeld van de livestream op zwart. Inmiddels is weer te zien hoe honderdduizenden Britten een eerbetoon aan de Britse koningin brengen.