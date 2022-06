Boris Johnson wil niets onthullen over gesprek met prins Charles

De Britse premier Boris Johnson zal helemaal niets delen over de inhoud van zijn gesprek met prins Charles vrijdag. Johnson en Charles zijn momenteel in Rwanda, voor een vergadering met de leiders uit het Britse Gemenebest.

“Ik zou niets zeggen over wat ik tegen de koningin zeg of de koningin tegen mij, en ook niets over wat de erfgenaam van de troon tegen mij zegt of ik tegen hem. Premiers praten daar nooit over”, zei Johnson volgens persbureau Reuters tegen aanwezige verslaggevers.

De kans bestaat dat de deal die Londen heeft met Rwanda voor de opvang van asielzoekers tijdens het gesprek aan bod komt. De Britse premier had donderdag gezegd dat hij de deal zou verdedigen bij Charles, als die ter sprake zou komen. Volgens Britse media heeft de prins zich in de privésfeer negatief over het plan uitgelaten. Hij zou het “afschuwelijk” hebben genoemd. De woordvoerder van Johnson zei later echter dat het “onwaarschijnlijk” zou zijn dat de premier het onderwerp tijdens het gesprek met Charles zou aankaarten.

De Britse overheid heeft met het Afrikaanse land afgesproken dat het asielzoekers uit het Verenigd Koninkrijk opneemt in ruil voor 139 miljoen euro, om de immigratie in te perken.