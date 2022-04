Braziliaanse krant verklaart koningin Elizabeth per ongeluk dood

Een Braziliaanse krant heeft de Britse koningin Elizabeth per ongeluk dood verklaard. Korte tijd stond een artikel online met haar necrologie, meldt The Guardian. Er moest in het stuk alleen nog worden ingevuld hoe oud de koningin was geworden, en wat de doodsoorzaak was.

Folha de São Paulo is een van de grootste kranten van Brazilië en meldde haar lezers dat Elizabeth de geschiedenis in zal gaan “als de langst regerende Britse vorst”. Het medium ontdekte de fout al snel en verwijderde het bericht weer. Volgens de krant ging het om een “technische fout”.

“Het is normaal in de journalistiek om verhalen voor te bereiden over mogelijke en/of waarschijnlijke situaties, zoals de dood van wereldleiders, beroemdheden en publieke figuren. Folha betreurt de fout”, zo verontschuldigde de krant zich.