Brits koningshuis herdenkt sterfdag Queen Mother 20 jaar geleden

Met een reeks foto’s op sociale media gedenkt het Britse koningshuis woensdag dat het twintig jaar geleden is dat koningin Elizabeth, de moeder van de huidige vorstin met dezelfde naam, overleed. The Queen Mother, zoals de oude Elizabeth werd genoemd, stierf op 30 maart 2002 op 101-jarige leeftijd.

Op onder meer Instagram en Twitter wordt teruggeblikt op het leven van Elizabeth. Zo is te zien hoe zij en haar man koning George werden gekroond in Westminster Abbey en hoe zij samen plekken bezochten die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers waren gebombardeerd.

Na het overlijden van haar man in 1952 nam Elizabeths dochter de troon over. The Queen Mother bleef haar steunen en door de jaren heen ook haar eigen taken uitvoeren. Zo was ze onder meer beschermvrouw van zo’n 350 organisaties en ging ze in haar rol als moeder van de koningin op meer dan veertig staatsbezoeken. Haar dochter omschreef Elizabeth al eens als iemand “die een speciaal plekje in de harten van velen” had.