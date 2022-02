Britse koningin maakt opvolging eenvoudiger met Camilla-uitspraak

De Britse koningin Elizabeth is haar zoon Charles te hulp gekomen door de wens uit te zijn spreken dat zijn vrouw Camilla straks koningin-gemalin wordt genoemd. De 95-jarige vorstin probeert zo te garanderen dat het koningschap van Charles op termijn zo probleemloos mogelijk van start kan gaan, concluderen Britse media.

Er bestond in het Verenigd Koninkrijk jarenlang onduidelijkheid over wat de status van Camilla zou zijn als Charles zijn moeder opvolgt. Toen ze trouwden in 2005 maakten medewerkers van de koninklijke familie nog duidelijk dat Camilla geen koningin wilde worden, schrijft Sky News. Het paleis kwam als alternatief met de titel prinses-gemalin.

Dat laatste werd gezien als knieval voor de publieke opinie. Charles was voor zijn huwelijk met Camilla getrouwd met de populaire prinses Diana, die na hun breuk om het leven kwam door een verkeersongeval in Parijs. Uit peilingen kwam naar voren dat de Britten verdeeld waren over de toekomstige titel van de echtgenote van prins Charles.

Groeiende populariteit

Camilla had uit respect voor Diana al besloten om de titel prinses van Wales niet te gebruiken. De toezegging dat ze na de troonopvolging als prinses-gemalin door het leven zou gaan, verdween volgens The Telegraph de afgelopen jaren naar de achtergrond. Dat zou te maken hebben met de groeiende populariteit van de hertogin van Cornwall.

Veel waarnemers dachten volgens de krant dat pas na de dood van Elizabeth een definitief besluit zou worden genomen over de titel van haar schoondochter. Camilla zou onder normale omstandigheden automatisch koningin worden bij de troonopvolging door Charles. Er zou wetgeving voor nodig zijn geweest om dat te voorkomen, schrijft Sky News.

De koningin heeft verdere discussie over het gevoelige onderwerp nu vermoedelijk overbodig gemaakt. Haar uitspraken bevestigen volgens de krant dat Camilla bekend zal komen te staan als koningin Camilla en ‘Hare Majesteit’ zal worden genoemd. Camilla zal volgens The Telegraph ook samen met Charles worden gekroond.