Cambridges zwemmen met haaien in Caribische Zee

Prins William en zijn vrouw Catherine hebben de afgelopen dagen niet alleen het vaste land van Belize gezien. De hertog en hertogin van Cambridge namen ook een kijkje in de onderwaterwereld van het Centraal-Amerikaanse land, zo is te zien in een video die de twee bij hun vertrek online hebben gezet.

Zondag trokken William en Catherine duikuitrusting aan voor een duik in de Caribische Zee. Daar zwommen ze onder meer met verpleegsterhaaien, die over het algemeen als ongevaarlijk voor mensen worden beschouwd. Ook bekeken ze het op een na grootste koraalrif ter wereld.

In de video vertelt William dat de duik “echt fantastisch” was en prijst hij degenen die ervoor hebben gezorgd dat het koraal en de vissen worden beschermd.

Het bezoek aan Belize maakt deel uit van een achtdaagse reis, die de komende dagen ook Jamaica en de Bahama’s aandoet. De Cambridges zijn er in het kader van het zeventigjarig regeringsjubileum van de Britse koningin Elizabeth.