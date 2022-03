Camilla en Charles bezoeken ‘Narniaplein’ in Belfast

Prins Charles en zijn vrouw Camilla hebben ook op de tweede dag van hun bezoek aan Noord-Ierland niet stilgezeten. Het paar begon de dag in Belfast, waar ze een bezoek brachten aan het C.S. Lewis Square, vernoemd naar de in Belfast geboren Britse schrijver.

Het plein bevindt zich in het Connswater Community Greenway, een groot park in Belfast. Er staan zeven beelden van personages uit de beroemde kinderboekenserie De Kronieken van Narnia, die door C.S. Lewis werd geschreven. Charles en Camilla lieten zich onder meer fotograferen bij het beeld van de leeuw Aslan.

De twee maakten daarna afzonderlijk van elkaar een aantal uitstapjes. Camilla ging langs bij Titanic Belfast, een museum op de plek waar de Titanic ooit werd gebouwd. Ook ontmoette de vrouw van prins Charles medewerkers van de BBC in Belfast. Ze kreeg een rondleiding in de studio en mocht ook plaatsnemen op de stoel van de presentatoren.

Titanic

Charles was zelf druk bezig met onder meer een bezoek aan het recent gerenoveerde Grand Opera House in de stad. Ook hij bezocht later Titanic Belfast, maar niet om een kijkje te nemen in het Titanic-museum. In plaats daarvan woonde hij een receptie bij van organisaties die zich inzetten om vluchtelingen te steunen. Ook sprak hij enkele vluchtelingen uit Syrië en Oekraïne.

Charles en Camilla zijn ook de komende dagen nog op het eiland. Ze reizen door naar Ierland, waar bezoeken aan de graafschappen Tipperary en Waterford op de agenda staan.