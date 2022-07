Camilla is dol op het Britse platteland

Camilla vindt het een eer dat ze is gevraagd als gastredacteur van het Britse tijdschrift Country Life. De hertogin van Cornwall noemt haar liefde voor het platteland een van de redenen waarom ze “verheugd” is dat ze mocht meedenken over de woensdag verschenen editie van het weekblad. “Een van de leukste dingen aan gastredacteur zijn, is het feit dat ik de tijd had om na te denken over mijn liefde voor het platteland”, schrijft de vrouw van prins Charles in het redactionele hoofdartikel.

De liefde gaat terug tot aan haar jeugd in een dorpje in Sussex. “Waar mijn zus, broer en ik op onze geliefde pony’s galoppeerden over de heuvels.”

Door de jaren heen leerde Camilla het landschap en de mensen van het Britse platteland alleen maar beter kennen. “Ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om sommige van deze mensen en organisaties die ik heb mogen ontmoeten, en die in mijn ogen zoveel doen voor ons leven op het platteland maar te vaak niet worden gezien, te laten zien”, zegt de hertogin over ‘haar’ nummer van Country Life.

Helden

In de editie deelt Camilla naast haar favoriete “helden” van het platteland ook onder meer haar lievelingsrecept en mooiste uitzicht. Ook de honden van de hertogin staan, met haar parelkettingen om de nek, in het blad.

Camilla mocht gastredacteur zijn vanwege haar 75e verjaardag komende zondag. Prins Charles had die eer eerder al voor zijn 65e en 70e verjaardag.