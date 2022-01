Camilla vanwege 75e verjaardag gevraagd als gastredacteur

Camilla wordt in de zomer 75 jaar en speciaal voor die gelegenheid is de hertogin van Cornwall gevraagd als gastredacteur van het Engelse tijdschrift Country Life. De special moet op 13 juli in de schappen liggen, enkele dagen voor haar verjaardag op 17 juli.

Voor ‘haar’ editie mag Camilla onderwerpen aandragen die haar na aan het hart liggen. Ook zal ze zelf enkele artikelen schrijven voor het tijdschrift dat aandacht besteedt aan het leven op het platteland. Die zullen onder meer gaan over haar liefde voor paarden en honden. Ook zal de hertogin haar favoriete recept en favoriete uitzicht delen.

Camilla’s man, prins Charles, is ook al meerdere keren als gastredacteur betrokken geweest. Hij schreef onder meer in 2013 en 2020 artikelen voor Country Life. De editie die hij voor zijn 70e verjaardag in 2018 maakte werd de best verkochte uitgave in de geschiedenis van het tijdschrift. Het blad bestaat dit jaar precies 125 jaar.