Catherine bezoekt organisatie die kinderen en verzorgers helpt

Prinses Catherine heeft dinsdag een bezoek gebracht aan de Windsor Family Hub, een initiatief dat is bedacht door de non-profitorganisatie Achieving for Children. De organisatie biedt hulp aan ouders en verzorgers van jonge kinderen om hen te ondersteunen.

Via social media deelt Catherine foto’s van haar bezoek. Zij omschrijft de ochtend die ze daar heeft doorgebracht als “prachtig”. “Om van families te horen over de brede ondersteuning die hen hier wordt geboden, herinnerde me nogmaals aan het grote belang van onze vroege jaren.”

Bij een foto van een moeder met drie kinderen schrijft Catherine: “Grote dank aan de familie Beldom, voor zo’n warm welkom.”

Samen met aanwezige ouders nam de prinses van Wales deel aan een cursus stressbeheersing, een cursus babymassage en spraken zij over het opvoeden van jonge kinderen.