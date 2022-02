Catherine leest verhaal voor in kinderprogramma van de BBC

Catherine, de vrouw van prins William, leest komende zondag een verhaal voor in het BBC-kinderprogramma CBeebies. De hertogin van Cambridge is te zien in het vaste onderdeel Bedtime Story, waarin een bekende gast aan het eind van de aflevering voorleest.

Catherine koos zelf voor het boek The Owl Who Was Afraid of the Dark van Jill Tomlinson. Dat gaat over de baby-uil Plop die door anderen wordt geholpen zijn angsten te overwinnen en meer zelfvertrouwen te krijgen.

De hertogin is het eerste lid van het Britse koningshuis dat voorleest in CBeebies. Wel gingen veel andere Britse en Amerikaanse bekendheden haar voor. Zo lazen eerder onder anderen Elton John, Dolly Parton, Ed Sheeran en Orlando Bloom voor.