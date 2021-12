Catherine organiseert kerstdienst in Westminster Abbey

Catherine, de hertogin van Cambridge, organiseert begin december een kerstdienst in Westminster Abbey. Kensington Palace laat weten dat de dienst wordt gehouden om mensen en organisaties die zich tijdens de coronapandemie hebben ingezet voor de gemeenschap te bedanken.

“Het evenement zal inspirerende personen uit het hele Verenigd Koninkrijk, die hun best hebben gedaan om voor mensen in nood te zorgen en hen te beschermen tijdens de pandemie, samenbrengen”, schrijft Kensington Palace op Instagram onder een foto van de uitnodiging die de genodigden een dezer dagen zullen ontvangen. Bovenaan de brief prijkt de gouden C, het officiële logo van de hertogin.

Tijdens de dienst worden er onder meer kerstliederen gezongen door het wereldberoemde Westminster Abbey-koor. Ook zijn er lezingen en muziekuitvoeringen te horen. De dienst wordt mede georganiseerd door de Royal Foundation, de stichting van Catherine en haar man prins William.

Voor niet-genodigden is de dienst in de week voor Kerstmis op tv te zien via de commerciële tv-zender ITV. Dat ITV en niet de BBC de dienst uitzendt is mogelijk het gevolg van de onenigheid die is ontstaan tussen de koninklijke familie en de Brits publieke omroep BBC naar aanleiding van de documentaire The Princes en The Press. De BBC belicht daarin de relatie van William en zijn broer Harry met de Britse media, maar stelde de familie niet in de gelegenheid de documentaire vooraf te zien en erop te reageren. De familie bracht daarop een statement naar buiten waarin ze zegt dat de BBC “geloofwaardigheid gaf aan ongefundeerde uitlatingen van anonieme bronnen”.