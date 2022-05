Catherine reikt Britse designerprijs uit aan opkomend talent

Catherine, de vrouw van prins William, heeft woensdagavond The Queen Elizabeth II Award for British Design uitgereikt. De prijs voor Britse modeontwerpers ging naar het opkomende talent Saul Nash.

“Het is zo’n grote eer om hier te zijn”, begon Catherine haar verhaal voordat ze de prijs aan Nash overhandigde. “Ik heb zoveel inspirerende verhalen gehoord over Britse creatievelingen en hun succes.”

De 27-jarige Brits-Guyanese Saul Nash ontwerpt sport- en vrijetijdskleding voor mannen. “Ik had nooit durven dromen deze prijs te ontvangen”, zei de ontwerper bij het krijgen van de award. Vorige maand won de ontwerper ook al de International Woolmark Prize, voor zijn originele gebruik van wol.

Het was dit jaar het vijfde jaar dat The Queen Elizabeth II Award for British Design werd uitgereikt. De prijs is in het leven geroepen om erkenning en bekendheid te geven aan Britse ontwerpers. In 2018 werd de award voor het eerst uitgereikt, toen koningin Elizabeth een bezoek aan de London Fashion Week bracht. Sindsdien wordt de prijs ieder jaar door een naaste van de koningin, onder wie prinses Anne en gravin Sophie, uitgereikt.