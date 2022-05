Charles en Camilla bedankt voor jarenlange toewijding aan Canada

Prins Charles en Camilla zijn woensdagavond door minister-president Justin Trudeau en gouverneur-generaal Mary Simon van Canada ontvangen. De ontmoeting vond plaats in Rideau Hall in Ottawa en stond in het teken van het platina jubileum van de Britse koningin Elizabeth. De prins van Wales en de hertogin van Cornwall werden daarnaast bedankt voor hun jarenlange toewijding aan het Gemenebestland.

In een speech bedankte gouverneur-generaal Simon het Britse paar voor het feit dat het naar Canada was gekomen om de bijzondere mijlpaal van de Queen mee te vieren. “Dank ook voor de toewijding die jullie continu hebben getoond aan Canada en het volk”, aldus Simon, die vorig jaar tot de eerste inheemse gouverneur-generaal van het land ooit werd benoemd.

Op Twitter dacht premier Trudeau bij een foto van hem en Charles terug aan de eerste keer dat hij de Britse prins ontmoette. “Dat was toen ik 9 jaar oud was. Door de jaren heen hebben we elkaar nog veel vaker gezien. Zijn toewijding aan Canada, de Canadezen en aan het bouwen van een schonere toekomst heeft nooit gewankeld.”