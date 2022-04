Charles hoopt dat paasverhaal mensen steun biedt in bange tijden

Prins Charles blikt zondag in een uitgebreid bericht op Instagram terug op de kerkdienst die hij bijwoonde op Witte Donderdag en staat daarnaast stil bij de boodschap van het paasverhaal. Charles verving donderdag zijn moeder koningin Elizabeth. Ook tijdens de paasmis van zondag laat de Queen zich door haar zoon vertegenwoordigen.

Charles noemt het een “enorm voorrecht” om de koningin dit jaar tijdens de mis op Witte Donderdag te mogen vertegenwoordigen. Hij dacht daarbij ook terug aan zijn vorig jaar overleden vader prins Philip, die Elizabeth talloze keren begeleidde en altijd het paasverhaal voorlas. Daarvan worden in het bericht op het sociale medium ook foto’s gedeeld.

Het paasverhaal zelf haalt Charles in zijn post ook aan als een boodschap van hoop in bange tijden, zoals nu door onder meer de oorlog in Oekraïne. “Miljoenen mensen zijn ontheemd, moe van hun reis, gepijnigd door het verleden en angstig voor de toekomst”, aldus de prins. “Door de jaren heen brak mijn hart talloze keren door het lijden van onschuldige oorlogsslachtoffers”, vervolgt Charles. “Sommigen heb ik zelf ontmoet en hebben mij verhalen verteld van niet te beschrijven tragedie terwijl zij hun land moesten ontvluchten en ver van huis onderdak moesten zoeken.”

Goede voorbeeld

Maar ondanks al het verdriet en de soms onmenselijke praktijken van vandaag de dag, vindt Charles het toch “diep ontroerend” om te zien hoeveel mensen hun huizen openstellen voor anderen in nood en hoe zij hen “die kampen met zo’n zielsverwoestend verdriet en ellende” helpen.

“Met Pasen worden we zoals altijd weer herinnerd aan het tijdloze goede voorbeeld van de Heer van goedheid in tijden van lijden, moed in tijden van angst en geloof in tijden van wanhoop”, besluit Charles. “Zijn licht overwon die duistere periode. Ik bid met heel mijn hart dat Zijn inspirerende voorbeeld ons allemaal kan helpen om de duisternis te verjagen…”