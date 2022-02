Charles leert over schoonmaken van de ruimte

Prins Charles heeft maandag een bezoek gebracht aan het hoofdkwartier van de internationale ruimtevaartorganisatie Astroscale in Harwell. Daar leerde hij onder meer wat het Verenigd Koninkrijk zoal doet om ruimtevaart duurzaam te maken.

Op sociale media werden foto’s van Charles in Harwell gedeeld. Te zien is onder meer hoe hij in gesprek ging met medewerkers van Astroscale. Het bedrijf ondersteunt overheden en bedrijven wereldwijd en moedigt hen aan om duurzaam gebruik te maken van de ruimte.

Volgens Astroscale is ruimtevervuiling een groot, mondiaal probleem. Naar schatting zweven er al zo’n 36.500 objecten groter dan tien centimeter rond in de ruimte. Deze objecten kunnen daar honderden jaren blijven als hier niks aan gedaan wordt. De ruimtevaartorganisatie wil daarom de baan om de aarde schoonmaken en alle troep eruit halen.