Charles spreekt in Canada over ‘donker’ koloniaal verleden

Prins Charles heeft dinsdag in een toespraak in Canada verwezen naar het koloniale verleden van het Verenigd Koninkrijk. De Britse troonopvolger zei in het Confederation Building in de stad St. John’s dat het tijd is om “in het reine te komen met de donkere en lastigere aspecten van het verleden”.

De prins en zijn vrouw Camilla arriveerden dinsdag voor een driedaags bezoek aan het land dat onderdeel uitmaakt van het Britse gemenebest. Tijdens de reis is er speciale aandacht voor de inheemse bevolking van Canada. “Ik weet dat ons bezoek deze week komt op een belangrijk moment nu inheemse en niet-inheemse mensen uit heel Canada eerlijk en open reflecteren op het verleden en werken aan een nieuwe relatie voor de toekomst”, sprak Charles.

Charles en Camilla doen Canada aan vanwege het 70-jarig jubileum van koningin Elizabeth. Meerdere leden van het Britse koningshuis bezochten om diezelfde reden al verschillende landen. De koninklijke familie kreeg echter wel te maken met demonstraties vanwege onder meer het koloniale verleden.