Charles verwelkomt Cyril Ramaphosa voor eerste staatsbezoek

Koning Charles heeft dinsdag de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa welkom geheten bij het begin van zijn eerste staatsbezoek als koning. De formele ontvangst vond plaats bij Horse Guards Parade in Londen.

Ramaphosa arriveerde samen met William en Catherine, de prins en prinses van Wales. Na de ontmoeting met Charles en koningin-gemalin Camilla inspecteerden de president en de koning de erewacht. Vervolgens trok het gezelschap per koets verder naar Buckingham Palace. Later op de dag zal Ramaphosa onder meer een bezoek brengen aan Westminster Abbey en is er een staatsbanket op Buckingham Palace.

Het bezoek van de Zuid-Afrikaanse president is het eerste staatsbezoek dat plaatsvindt in het Verenigd Koninkrijk in meer dan drie jaar tijd. In 2019 waren toenmalig president van de Verenigde Staten Donald Trump en zijn vrouw Melania te gast. Vanwege de coronapandemie vonden er de afgelopen jaren geen staatsbezoeken plaats.