Daily Mail: Charles naar Buckingham Palace als hij koning wordt

Prins Charles zal “zonder twijfel” samen met zijn vrouw Camilla in Buckingham Palace gaan wonen wanneer hij zijn moeder opvolgt, zeggen verscheidene bronnen tegen Daily Mail. Prins William en Catherine gaan op dat moment mogelijk Windsor Castle betrekken.

Momenteel wonen prins Charles en de hertogin van Cornwall nog in Clarence House, dat de bewering van de bronnen niet wil bevestigen noch ontkennen. William en Catherine zouden ook hun appartement in Kensington Palace aanhouden als woon- en werkplek, waar zij sinds 2017 wonen.

Charles zou van mening zijn dat Buckingham Palace “het zichtbare symbool van de monarchie is in de hoofdstad” van het Verenigd Koninkrijk en het “daarom zijn thuis moet zijn”. Wel blijft het paleis dan open voor bezoekers, omdat het een belangrijke toeristische attractie is. Jaarlijks trekt het paleis zo’n 15 miljoen toeristen, schrijft de krant.

Eerder werd gespeculeerd dat Buckingham Palace niet bewoond zou worden, maar een “werkcentrum” voor de monarchen zou worden en meer zou worden opengesteld voor publiek. Koningin Victoria trok in 1837 als eerste lid van het Britse koninklijk huis in het wereldberoemde paleis.