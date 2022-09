Dalai Lama prijst eigenschappen koningin Elizabeth

Ook de Dalai Lama heeft zijn steun betuigd aan koning Charles, de Britse koninklijke familie en de inwoners van het Verenigd Koninkrijk na het overlijden van koningin Elizabeth. De geestelijk leider van het Tibetaanse boeddhisme uit in een bericht “zijn diepe bedroefdheid” en roemt haar om de manier waarop zij in het leven stond.

“Je moeder leidde een zinvol leven met waardigheid, elegantie, een sterk gevoel van dienstbaarheid en een warm hart; eigenschappen die we allemaal zouden moeten koesteren”, schrijft de Dalai Lama aan Charles. “Ik herinner me dat ik foto’s van haar kroning in tijdschriften zag toen ik jong was in Tibet. Haar regering, als de langst dienende monarch van Groot-Brittannië, stond voor viering, inspiratie en een geruststellend gevoel van continuïteit voor zovelen.”

In zijn brief biedt de Dalai Lama zijn gebeden en “goede wensen” aan.