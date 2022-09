Duizenden kijken naar thema-avond prinses Diana op Net5

De thema-avond over prinses Diana op Net5 heeft woensdag duizenden tv-kijkers weten te boeien. De documentaires Prinses Diana, 25 Jaar Later en Diana: The Ultimate Truth trokken achtereenvolgend 258.000 en 84.000 kijkers, meldt Stichting KijkOnderzoek.

De programma’s werden uitgezonden omdat het woensdag precies 25 jaar geleden was dat Diana bij een auto-ongeluk in Parijs omkwam. In Prinses Diana, 25 Jaar Later is te zien hoe royaltyverslaggever Sam Hoevenaar uitzoekt hoe het nu met het Britse koningshuis gaat.

In Diana: The Ultimate Truth zoomt onderzoeksjournalist Mark Williams-Thomas in op enkele van de theorieën die zijn ontstaan sinds de dood van de ex-vrouw van prins Charles.