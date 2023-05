Earthshot Prize van prins William gaat naar Singapore

De uitreiking van de Earthshot Prize, de door prins William bedachte klimaatprijs, vindt dit jaar plaats in Singapore. De awardceremonie is op 7 november, maakte de organisatie achter de klimaatprijzen maandag bekend.

De uitreiking van de prijzen gaat voor de eerste keer gepaard met een reeks evenementen onder de noemer Earthshot Week. Die gaat op 6 november van start. Verdere details over de week worden later bekendgemaakt.

De Earthshot Prize werd in 2020 door William in het leven geroepen. De prijzen zijn bedoeld om initiatieven te steunen die zich inzetten voor het herstel van de planeet. De winnaars in vijf verschillende categorieën winnen een miljoen pond (zo’n 1,1 miljoen euro). Dit jaar worden de prijzen voor de derde keer uitgereikt. De eerdere uitreikingen waren in Londen (2021) en Boston (2022).