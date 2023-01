Favoriete jurk prinses Diana onder de hamer

Eén van de favoriete jurken van prinses Diana gaat in Amerika onder de hamer. Het gaat om een paarse fluwelen jurk van ontwerper Victor Edelstein.

Diana droeg het ontwerp tijdens een fotoshoot in 1991 met Charles. Dat was toen nog haar man en de prins van Wales. In 1997 droeg ze de jurk nogmaals tijdens een fotoshoot voor het blad Vanity Fair.

De jurk wordt op 27 januari geveild door het internationale veilinghuis Sotheby’s. Naar verwachting levert het kledingstuk tussen de 75.000 en 90.000 euro op. “Victor Edelstein was tien jaar lang de ontwerper van prinses Diana”, legt Cynthia Houlton uit. Zij is hoofd van de afdeling Fashion and Accessories bij Sotheby’s. “Hij heeft dus veel jurken voor haar gemaakt, maar dit was wel één van haar favoriete jurken.”

Charles en Diana gingen in 1992 uit elkaar, maar de scheiding was pas in 1996 definitief. Diana overleed op 31 augustus 1997 door een auto-ongeluk in Parijs.