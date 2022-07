Felipe praat met Spaanse brouwers over belang bierexport

Koning Felipe heeft dinsdag de Spaanse Vereniging van Brouwers op bezoek gehad in het Zarzuela-paleis in Madrid. De organisatie, die dit jaar haar honderdjarig bestaan viert, kwam langs om het met de vorst te hebben over onder meer het belang van de export van Spaans bier naar het buitenland voor de economie van het land.

Cerveceros de España is de organisatie die de bierproducenten van het land verenigt. Een van de doelstellingen van de organisatie is het promoten van bier als motor van de Spaanse economie. Ook wordt het belang van de ondersteuning van het Spaanse platteland, de horeca en het toerisme in de biersector ondersteund.

Met de brouwers heeft Felipe het ook gehad over het belang van het voorkomen van alcoholgebruik door minderjarigen. De organisatie doet dit door samen te werken met instellingen en door speciale programma’s voor school te ontwikkelen. De boodschap hierin is duidelijk: geen alcoholgebruik door minderjarigen.